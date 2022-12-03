Макрон: Франция не согласится ослабить свою армию ради военной помощи Киеву

Эмманюэль Макрон заявил, что Франция не согласится на подрыв боеспособности своей армии ради поставок оружия Украине.

Французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF-1 сообщил, что Франция никогда не позволит ослабить боеспособность своей армии ради поставок оружия Украине.

Макрон подчеркнул, что способность защитить территории своей страны и своих граждан для Франции в приоритете.

Также французский лидер сообщил, что правительство Франции никогда не станет поставлять Киеву такое оружие, которое сделало бы Париж стороной конфликта через его использование для нападений на российскую территорию.