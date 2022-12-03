Макрон: Франция не согласится ослабить свою армию ради военной помощи Киеву
Эмманюэль Макрон заявил, что Франция не согласится на подрыв боеспособности своей армии ради поставок оружия Украине.
Французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF-1 сообщил, что Франция никогда не позволит ослабить боеспособность своей армии ради поставок оружия Украине.
Макрон подчеркнул, что способность защитить территории своей страны и своих граждан для Франции в приоритете.
Также французский лидер сообщил, что правительство Франции никогда не станет поставлять Киеву такое оружие, которое сделало бы Париж стороной конфликта через его использование для нападений на российскую территорию.
Опубликовано: Елена Калиновская
-
Как могло получиться, что гениального Андрея Рублева мир узнал лишь через пять столетий
Открыть для себя творчество великого художника люди смогли только через века после его смерти. Долгие 500 лет его имя было почти никому неизвестно, так же, как и его гениальные работы.Подробнее...
-
-
Лев Толстой был лишен права приезжать в Крым: на то имелась веская причина
В Тифлисе, будучи юнкером в артиллерийской бригаде, молодой Толстой написал первую часть автобиографического произведения "Детство". С этого начался его путь в гении. Но настоящую славу принесли "Севастопольские рассказы".Подробнее...
Independent: жители Британии начали есть корм для животных из-за роста цен
Шойгу выразил благодарность Лукашенко за радушный прием российских военных
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США
Как могло получиться, что гениального Андрея Рублева мир узнал лишь через пять столетий
Шольц: необходимо вернуться к миру с Россией и к ранее действующим соглашениям