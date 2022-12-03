Лукашенко заявил, что Беларусь не видит готовности Запада к переговорам по Украине

Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы не видят признаков того, что западные страны готовы к переговорам по Украине.

В субботу, 3 декабря 2022 года, президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу во Дворце независимости заявил о том, что в настоящее время белорусские спецслужбы считают, что коллективный Запад не готов «к полноправным переговорам и по-человечески договариваться», чтобы мирным путём разрешить украинский конфликт.

Лукашенко добавил, что специальная военная операция Российской Федерации на Украине «не прекратится» пока западные страны не готовы к урегулированию данной ситуации.