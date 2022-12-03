Марочко: ВСУ перебросили ударные группы с иностранными наемниками в направлении Кременной
2022-12-03 20:52
Украинская армия перебросила три группы с польскими и немецкими наемниками, в направлении города Кременная.
В субботу днем офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что согласно данным разведки в районе населённого пункта Кременная выявлены сразу три ударные группировки усиленные польскими и немецкими наемниками.
Ранее стало известно, что в город Марганец Днепропетровской области Украины прибыл польский отряд сотрудников спецслужб и бойцов спецназа, главной целью которых является выявление и зачистка местных жителей, оказывающих помощь российским военным.
Опубликовано: Елена Калиновская
Independent: жители Британии начали есть корм для животных из-за роста цен
Глава МИД Венгрии Сийярто выступил против потолка цен на российскую нефть
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США
Шойгу выразил благодарность Лукашенко за радушный прием российских военных
Шольц: необходимо вернуться к миру с Россией и к ранее действующим соглашениям