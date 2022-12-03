Марочко: ВСУ перебросили ударные группы с иностранными наемниками в направлении Кременной

APS
2022-12-03 20:52

Украинская армия перебросила три группы с польскими и немецкими наемниками, в направлении города Кременная.

В субботу днем офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что согласно данным разведки в районе населённого пункта Кременная выявлены сразу три ударные группировки усиленные польскими и немецкими наемниками.

Ранее стало известно, что в город Марганец Днепропетровской области Украины прибыл польский отряд сотрудников спецслужб и бойцов спецназа, главной целью которых является выявление и зачистка местных жителей, оказывающих помощь российским военным.

Опубликовано: Елена Калиновская