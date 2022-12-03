В Швеции пропал критиковавший Кадырова чеченский блогер

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Швеции, прекратил выходить на связь, сообщает чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд".

1 декабря в Telegram появилась новость об смерти Абдурахманова. Было опубликовано видео с якобы погибшим блогером, однако в комментариях несколько пользователей указали, что на видео фигурирует другой человек.

2 декабря пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков сообщил новостному сайту, что достоверной информации о гибели Тумсо Абдурахманова нет.

"По нашей информации, это неправда. Они рассказывают об убийстве в Швеции мальчика, который жил по соседству с Тумсо. Но это не подтверждено", — сказал Албаков.

Представители "Вайфонд" заявили, что не желают доверять сообщениям о смерти Абдурахманова. При этом в организации сообщили, что блогер некоторое время не выходил на связь. 3 декабря "Вайфонд" сообщил в своем Telegram-канале, что с Абдурахмановым до сих пор не связались. Также недоступен его брат Мохмад Абдурахманов.

Последнее видео на YouTube-канале Абдурахманова, насчитывающем 475 тысяч подписчиков, появилось 7 ноября. В нем блогер рассказал о начале работы политической партии "Голос Чечни". Абдурахманов обычно выкладывает свои ролики примерно раз в неделю. Таких долгих перерывов на его канале в этом году еще не было.

Тумсо Абдурахманов известен своей критикой чеченских властей. В 2015 году уехал из России после конфликта с родственниками Рамзана Кадырова. Блогер получил статус политического беженца в Швеции. В Чечне Абдурахманова обвиняют в связях с террористами из ИГИЛ*.

В 2019 году председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть. Однако позже власти республики это опровергли.

В 2020 году мужчина ворвался в квартиру Абдурахманова в Швеции и ударил его молотком по голове. Блогер успел забрать инструмент и вызвать полицию. В 2021 году нападающий Руслан Мамаев был приговорен к 10 годам лишения свободы (позже срок был продлен на два года). Его сообщница Эльвира Шапиева, которая помогла ему проникнуть в квартиру, была осуждена на восемь лет.

* Верховный суд России признал деятельность организации "Исламское государство" террористической.