Зеленский назвал Артёмовск и Соледар наиболее болезненными участками фронта для ВСУ

APS
2022-12-03 22:05

Президент Украины Владимир Зеленский Заявил, что Артёмовск и Соледар являются наиболее болезненными участками фронта для ВСУ.

3 декабря действующий президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своём официальном Telegram-канале видеообращение, где оценил ситуацию в зоне проведения спецоперации.

Зеленский утверждает, что на данный момент для бойцов Вооружённых сил Украины наиболее болезненными и горячими участками фронта являются районы городов Артёмовск и Соледар в ДНР.

Опубликовано: Диана Мудреченко