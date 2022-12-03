Зеленский назвал Артёмовск и Соледар наиболее болезненными участками фронта для ВСУ
2022-12-03 22:05
Президент Украины Владимир Зеленский Заявил, что Артёмовск и Соледар являются наиболее болезненными участками фронта для ВСУ.
3 декабря действующий президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своём официальном Telegram-канале видеообращение, где оценил ситуацию в зоне проведения спецоперации.
Зеленский утверждает, что на данный момент для бойцов Вооружённых сил Украины наиболее болезненными и горячими участками фронта являются районы городов Артёмовск и Соледар в ДНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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