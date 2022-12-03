На встрече с Байденом Макрон процитировал Путина и потребовал гарантий безопасности для России

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что будущая архитектура европейской безопасности должна включать гарантии для России.

Он также процитировал слова Владимира Путина, который опасается, что "НАТО приближается к границам" его страны. При этом Макрон заявил, что Украина получит дополнительную военную поддержку.

Эммануэль Макрон летал в США, где в четверг, 1 декабря встретился с президентом Джо Байденом. В субботнем интервью французский лидер рассказал, каким должно быть будущее после окончания этого конфликта в Украине.

"Нам нужно подумать об архитектуре безопасности, в которой мы будем жить завтра. Я имею ввиду, в частности, слова президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к границам России и развертывает вооружение, которое может ей угрожать", - заявил Макрон, слова которого цитирует Reuters.

Он заявил, что "этот вопрос будет частью мирных переговоров, и нужно подготовиться к тому, что будет после и подумать, как мы можем защитить наших союзников, предоставив России гарантии собственной безопасности, когда стороны вернутся за стол переговоров".

Как пишет Le Figaro, в ходе разговора с Байденом Макрон подчеркнул, что «"ША и Франция хотят одного и того же: оказать давление на Россию, чтобы она вернулась за стол переговоров". Он также отметил, что нельзя допустить эскалации, которая повысит риск применения ядерного оружия.