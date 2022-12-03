Российский спецназ уничтожил уничтожил ангары ВСУ с военной техникой в селе Берестовое
2022-12-03 23:15
Разведчик ЗВО в ЛНР заявил, что российский спецназ уничтожил украинские ангары с военной техникой близ села Берестовое.
3 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на разведчика спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское, сообщило об уничтожении ангара Вооружённых сил Украины с военной техникой в районе села Берестовое Луганской Народной Республики.
Разведчик отметил, что украинские военные не имеют права безнаказанно вести огонь по позициям ВС РФ: в воздух поднимаются беспилотные летательные аппараты, и огневые точки ВСУ подавляются артиллерией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Independent: жители Британии начали есть корм для животных из-за роста цен
Арахамия заявил о готовности Украины обеспечить гарантии безопасности России
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США
Times рассказала о критическом снижении боезапасов Бундесвера из-за Украины
Шольц: необходимо вернуться к миру с Россией и к ранее действующим соглашениям