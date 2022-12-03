Разведчик ЗВО в ЛНР заявил, что российский спецназ уничтожил украинские ангары с военной техникой близ села Берестовое.

3 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на разведчика спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское, сообщило об уничтожении ангара Вооружённых сил Украины с военной техникой в районе села Берестовое Луганской Народной Республики.

Разведчик отметил, что украинские военные не имеют права безнаказанно вести огонь по позициям ВС РФ: в воздух поднимаются беспилотные летательные аппараты, и огневые точки ВСУ подавляются артиллерией.