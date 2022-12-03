Захарова охарактеризовала отношения Украины и США комбинацией цифр 69

Российский дипломат Мария Захарова заявила, что многолетние отношения Украины и США можно охарактеризовать комбинацией цифр 69.

3 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в личном Telegram-канале прокомментировала заявление замглавы Государственного департамента США Виктории Нуланд о том, что «президент России Владимир Путин решил не прибегать в войне против Украины к использованию ядерного оружия из-за жёстких предупреждений со стороны других государств», которую процитировало издание «Украинская правда».

Захарова заявила, что сначала Нуланд и политическое руководство США «раздували тему ядерной угрозы со стороны России, теперь пытаются свалить с больной головы на здоровую».

Российским дипломат, помимо прочего, отметила факт того, что цитирование «Украинской правдой» Виктории Нуланд, а также отношения Вашингтона и Киева на протяжении многих лет можно охарактеризовать комбинацией цифр 69.