Захарова охарактеризовала отношения Украины и США комбинацией цифр 69
Российский дипломат Мария Захарова заявила, что многолетние отношения Украины и США можно охарактеризовать комбинацией цифр 69.
3 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в личном Telegram-канале прокомментировала заявление замглавы Государственного департамента США Виктории Нуланд о том, что «президент России Владимир Путин решил не прибегать в войне против Украины к использованию ядерного оружия из-за жёстких предупреждений со стороны других государств», которую процитировало издание «Украинская правда».
Захарова заявила, что сначала Нуланд и политическое руководство США «раздували тему ядерной угрозы со стороны России, теперь пытаются свалить с больной головы на здоровую».
Российским дипломат, помимо прочего, отметила факт того, что цитирование «Украинской правдой» Виктории Нуланд, а также отношения Вашингтона и Киева на протяжении многих лет можно охарактеризовать комбинацией цифр 69.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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