Times рассказала о критическом снижении боезапасов Бундесвера из-за Украины
Британское издание утверждает, что запасов вооружений у армии Германии осталось на три дня.
Боезапас Бундесвера критически истощен и его хватит на три дня интенсивных боев, сообщает Times.
По мнению обозревателя британского издания Оливера Муди, конфликт в Украине и поставки вооружений и снаряжения истощают запасы в Европе. Однако ситуация в Германии самая плачевная из-за долгой политики сокращения финансирования Вооруженных сил, считает эксперт.
После начала специальной военной операции в Украине страны Европы и США выделили миллиарды долларов, а также отправили сотни единиц военной техники для ВСУ. Москва неоднократно называла такие действия попыткой затянуть конфликт.
Опубликовано: Максим Алексеев
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