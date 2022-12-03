Британское издание утверждает, что запасов вооружений у армии Германии осталось на три дня.

Боезапас Бундесвера критически истощен и его хватит на три дня интенсивных боев, сообщает Times.

По мнению обозревателя британского издания Оливера Муди, конфликт в Украине и поставки вооружений и снаряжения истощают запасы в Европе. Однако ситуация в Германии самая плачевная из-за долгой политики сокращения финансирования Вооруженных сил, считает эксперт.

После начала специальной военной операции в Украине страны Европы и США выделили миллиарды долларов, а также отправили сотни единиц военной техники для ВСУ. Москва неоднократно называла такие действия попыткой затянуть конфликт.