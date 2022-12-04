Зачем немец приземлился на самолете в Центре Москвы на Большой Москворецкий мост в 1987 году
Поздней весной 1987 года в СССР произошел довольно забавный, но очень напряженный случай — летчик Матиас Руст из Германии приземлился в центре Москвы на легкомоторном самолете.
Интересен не сам факт посадки, места там достаточно много, а то, как он вылетев из Финляндии, долетел до центра советской столице не сбитым и благополучно приземлился на Большой Москворецкий мост.
Перед этим полетом Матиас Руст сделал еще несколько перелетов по разным городам Европы, но там-то все было законно.
После своего вылета из Финляндии Матиас Руст отключил все средства связи и стал фактически незаметным для радаров, а ориентировался по обычному магнитному компасу с заранее размеченными маршрутами.
Сразу после того, как самолет исчез с радаров была организована поисковая спасательная группа, которая просматривала места около финского залива, но все, что им удалось найти — небольшое масляное пятно.
Спасатели сделали вывод, что Матиас Руст разбился.
В 14:10 его засекли советские средства ПВО, которые держали самолет на прицеле, но не решались сбить — не было команды, да и самолет был маленьким, гражданским.
В небо все-таки поднялись советские истребители, но они просто сопроводили самолет. Кстати, из-за разного размера самолетов и скорости, истребители не могли долго преследовать самолет Матиаса Руста и постоянно разворачивались.
Опубликовано: Иван Перов
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