Лукашенко: Если они хотят воевать до последнего поляка, это их дело

Президент Беларуси Александр Лукашенко побеседовал с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает "Интерфакс".

Белорусский лидер обвинил в конфликте Украину, заявив, что ни Россия, ни Беларусь его не хотели.

"Если они хотят мирной жизни в нашем регионе, независимо от того, как на это смотрят из-за океана, Россия и Беларусь готовы к этому", — заявил Лукашенко в разговоре с Шойгу.

Он добавил, что "если они хотят воевать даже не до последнего украинца, а поляка или еще каких наемников, это их дело и их право".

"Пока я и наши спецслужбы не видим, что они готовы к полноценным переговорам и хотят общаться по-человечески", — продолжил политик, слова которого цитирует БЕЛТА.

По его словам, если это изменится, то спецоперация закончится.

По мнению белорусского лидера, ни Москва, ни Минск не хотели конфликта. По словам Лукашенко, Украина готовилась к нему с 2014 года. Политик упомянул имя Петра Порошенко.

"Оказывается, он готовился", — сказал он.