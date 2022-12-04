Минобороны РФ: российские военнослужащие успешно наступают в направлении Артёмовска
2022-12-04 16:11
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что служащие ВС РФ успешно наступление в направлении города Артёмовск.
В воскресенье, 4 декабря 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства заявил о том, что служащие Вооружённых сил РФ ведут успешные наступательные действия в направлении города Артёмовск в Донецкой Народной Республике.
Конашенков отметил, что на данном участке фронта за прошедшие сутки спецоперации российскими военнослужащими были уничтожены 50 единиц личного состава и шесть боевых бронированных машин ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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