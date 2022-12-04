Новак: Россия не будет поставлять нефть в страны, которые ввели ценовой потолок

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что позиция Москвы об ограничении цены на российскую нефть остаётся неизменной.

4 декабря заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Москва будет продавать нефть и нефтепродукты только в страны, которые будут работать на рыночных условиях.

Новак уточнил, что российское правительство прорабатывает механизмы запрета на применение потолка цен на «чёрное золото», чтобы не допустить ещё большей дестабилизации мирового рынка нефти.