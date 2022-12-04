Новак: Россия не будет поставлять нефть в страны, которые ввели ценовой потолок

APS
2022-12-04 16:40

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что позиция Москвы об ограничении цены на российскую нефть остаётся неизменной.

4 декабря заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Москва будет продавать нефть и нефтепродукты только в страны, которые будут работать на рыночных условиях.

Новак уточнил, что российское правительство прорабатывает механизмы запрета на применение потолка цен на «чёрное золото», чтобы не допустить ещё большей дестабилизации мирового рынка нефти.

Опубликовано: Диана Мудреченко