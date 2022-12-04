Уильям Томас Стед предсказал гибель "Титаника"

Британский журналист Уильям Томас Стед (1849-1912 гг) - был талантливым публицистом, ярким и блестящим общественным деятелем.

Именно Уильям Стед стал пионером, так называемого журналистского расследования, где сам публицист уже не просто человек, отстранено описывающий происходящее. Он становится активистом, принимающим самое непосредственное участие в событии.

Ульям Стед, впервые в истории журналистики, ввел в обиход такое понятие как интервью. До этого момента такого жанра не существовало в принципе. Среди интервьюеров знаменитого журналиста был сам император всея Руси - Александр III.

В борьбе за правое дело Стед однажды даже угодил за решетку.

Проводя очередное свое журналистское расследование о детской проституции (в высокоразвитой и цивилизованной Англии девочкам разрешали торговать своим телом с тринадцатилетнего возраста), он купил девственность такой девочки у ее родного отца всего за 5 фунтов.

Спасая жизнь и психику ребенка, что он увез девочку от беспринципного отца, за что и поплатился свободой. Его поступок был трактован не иначе, как похищение.

В итоге Стед получил три месяца тюрьмы, а английская общественность в ответ - безжалостную пощечину в виде целого цикла шокирующих статей. В них маэстро разоблачал целую индустрию детской торговли, поставленную на широкую ногу и совершенно низлагающую всю абстрактную мораль и нравственность соотечественников.

В 1912 году сам президент США - Уильям Говард Тафт - пригласил знаменитого журналиста на международный конгресс. Именно по этой причине Стед и очутился на злополучном "Титанике".

В роковой вечер журналист, как обычно, был в центре внимания всего ресторана – рассказывал занимательные истории из практики и веселые байки, много шутил и смеялся. По дороге в свою каюту, вышел на палубу. Это было около двенадцати ночи, уже после столкновения корабля с айсбергом.

Уильям оказался одним из немногих, кто сразу понял всю серьезность положения. Он стал помогать команде рассаживать женщин и детей по шлюпкам и даже отдал свой спасательный жилет одному из пассажиров. Когда же все шлюпки отчалили, великий гуманист достал свою последнюю сигару и отправился по накренившейся палубе искать тихое местечко.

Удивительно, но Стед предчувствовал свою смерть именно таким образом. Бесстрашный, смелый и невозмутимый он всегда был уверен, что умереть в собственной постели ему точно не представится возможности.

"Меня либо линчуют «мои герои», которых я разоблачаю, либо я утону", - любил говаривать знаменитый публицист.

Еще одно загадочное совпадение заключается в том, что в 1886 году Уильям опубликовал рассказ «Как почтовый пароход утонул в середине Атлантики. История выжившего».

Произведение повествует о крушении парохода в холодных водах Атлантического океана. Шлюпок на палубе оказывается всего на 400 человек при 916 пассажирах на борту. Офицеры, описанные в рассказе журналиста, пресекли панику и сажают первыми женщин и детей.

Накренившееся судно теряет полупустые шлюпки и 700 пассажиров остаются просто умирать. Главный герой гибнет вместе с остальными. Оказалось, что интригующее название придумано публицистом в целях привлечь всеобщее внимание к ситуации и ее пагубным последствиям.