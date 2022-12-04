Spiegel: Шольц пытается понять Владимира Путина, читая о нём книги

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пытается лучше понять президента РФ Владимира Путина, читая книги о нём.

4 декабря немецкий журнал Der Spiegel заявил, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц пытается понять личность президента России Владимира Путина, читая книги о российском лидере и написанные им статьи, в частности, написанную в 2021 году работу российского лидера «Об историческом единстве русских и украинцев».

Помимо прочего, Шольц проводил встречи с болгарским политологом и «экспертом по Путину» и бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая лично знакома с Владимиром Путиным более 20 лет.