Spiegel: Шольц пытается понять Владимира Путина, читая о нём книги
2022-12-04 22:25
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пытается лучше понять президента РФ Владимира Путина, читая книги о нём.
4 декабря немецкий журнал Der Spiegel заявил, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц пытается понять личность президента России Владимира Путина, читая книги о российском лидере и написанные им статьи, в частности, написанную в 2021 году работу российского лидера «Об историческом единстве русских и украинцев».
Помимо прочего, Шольц проводил встречи с болгарским политологом и «экспертом по Путину» и бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая лично знакома с Владимиром Путиным более 20 лет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Зеленский назвал решение ЕС о потолке цен на российскую нефть в 60 долларов слишком комфортной для РФ
Бьерде: 8 млн человек в Украине окажутся за чертой бедности к концу 2022 года
Песков заявил о готовности Путина к переговорам с США
Британский политик Захави призвал медиков не бастовать назло Путину
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США