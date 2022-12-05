Захарова иронично ответила на слова Вайкуле, заявившей, что она «содержала весь СССР»
Российский дипломат Мария Захарова иронично ответила на громкое заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она якобы содержала весь СССР.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в личном Telegram-канале заявила своим подписчикам о том, что нужно понять кто содержал тех, кто покупал пластинки и билеты на концерты Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачёвой, заявивших, что они содержали весь СССР и РФ.
Захарова также отметила, что пока «#содержалки» Вайкуле и Пугачёва якобы вносили огромный вклад в бюджет СССР и РФ, советские граждане и россияне запускали ракеты в космос и строили заводы, внося вклад не только в развитие страны, но и всего человечества.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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