Как определить срок своего ухода из жизни, расскажут американские исследователи

Ученые из США после долгих исследований выяснили: генетика является решающим фактором при определении продолжительности жизни. Долгожительство - это наследственная черта.

Чтобы узнать приблизительную дату собственной смерти, достаточно знать, сколько прожили твои родители.

Велика вероятность того, что человек проживет примерно столько же, сколько один из его родителей. Шансы на долгожительство увеличиваются, если и отец, и мать прожили достаточно долго.

К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие свою статью в издании Journal of the American College of Cardiology.

Наблюдения проводились восемь лет, в эксперименте участвовали 186 151 человек в возрасте 55-73 лет.

Проанализировав полученные данные, ученые установили связь между сроком жизни родителей и их детей.

Из научного исследования:

«Люди, имеющие обоих родителей старше 70 лет, имеют на 17% шансов больше дожить до такого же возраста, чем их сверстники, похоронившие родителей до 70-летнего юбилея. Шансы дожить до 70 лет у людей повышаются на 68%, если один из родителей отметил свой 100-летний юбилей»

Это же исследование показало, что люди, чьи родители прожили долгую жизнь, реже болеют серьезными болезнями.

Если человек дожил до 70 лет, то риск заболеть раком у его детей будет на 7% ниже по сравнению с детьми родителей, которые рано ушли из жизни.

Также потомки долгожителей на 20% реже страдают от болезней сердечно-сосудистой системы.