Раиси допустил пересмотр Конституции Ирана на фоне протестов

Президент Ирана допустил пересмотр основного закона страны на фоне непрекращающихся третий месяц массовых протестов.

Конституция Ирана, принятая в 1979 году, может быть пересмотрена, заявил глава государства Ибрахим Раиси.

"Основной закон Ирана по своим возможностям составлен так, чтобы не возникало тупиковых ситуаций в функционировании государства", - сказал он в ходе выступления по случаю Дня Конституции.

Согласно своей Конституции - Иран, это исламское государство, в которой правление основан на вере в бога, а законы на нормах религии. В нем провозглашается равенство, независимо от пола или расы.

Заявление иранского лидера сделано на фоне не прекращающихся протестов, поводом для которых послужила смерть Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба.