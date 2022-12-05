В Великобритании завершился последний этап обучения бойцов ВСУ в 2022 году
2022-12-05 01:26
Генштаб ВСУ заявил, что в Великобритании завершился последний этап обучения украинских бойцов в 2022 году.
В Генеральном штабе Вооружённых сил Украины сообщили о завершении последнего в 2022 году этапа специальной программы подготовки украинских военнослужащих в Соединённом Королевстве.
Отмечается, что во время обучения с британскими инструкторами бойцы ВСУ прошли основную боевую подготовку, а также научились оказывать первую медицинскую помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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В Великобритании завершился последний этап обучения бойцов ВСУ в 2022 году
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