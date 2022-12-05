Подоляк: украинские власти начали процедуру национализации «Альфа-банка»

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о начале национализации «Альфа-банка», где находятся вклады российских акционеров.

4 декабря советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в пресс-релизе заявил о том, что украинское правительство начало процесс национализации бывшего «Альфа-банка Украина», переименованного в «Сенс банк», для чего киевский режим специально разработал законопроект.

Подоляк отметил, что национализация украинского отделения «Альфа-банка» пройдёт проще, чем передача в собственность Украины в 2016 году «Приватбанка», объяснив это тем, что «там гораздо меньше круг физических лиц, имеющих вклады и так далее».