Подоляк: украинские власти начали процедуру национализации «Альфа-банка»
2022-12-05 01:42
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о начале национализации «Альфа-банка», где находятся вклады российских акционеров.
4 декабря советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в пресс-релизе заявил о том, что украинское правительство начало процесс национализации бывшего «Альфа-банка Украина», переименованного в «Сенс банк», для чего киевский режим специально разработал законопроект.
Подоляк отметил, что национализация украинского отделения «Альфа-банка» пройдёт проще, чем передача в собственность Украины в 2016 году «Приватбанка», объяснив это тем, что «там гораздо меньше круг физических лиц, имеющих вклады и так далее».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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