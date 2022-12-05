Вступает в силу эмбарго Евросоюза и «потолок цен» G7 на нефть из России
С понедельника 5 декабря вступают в силу эмбарго Евросоюза и «потолок цен» G7 на нефть из России.
С сегодняшнего дня страны Европейского союза перестают принимать российскую нефть, транспортируемую морским путем, а страны G7, ЕС и Австралия вводят "потолок цен" на ее морские транспортировки на уровне 60 долларов за баррель.
Российская Федерация выступала традиционным поставщиком углеводородов в Европу, закрывая 20% потребностей стран ЕС в сырье.
В ответ на начало проведения специальной военной операции в Украине страны Запада начали поэтапно применять в отношении России санкционные меры, в число которых вошла и попытка ограничить доходы Москвы от продажи нефти.
Опубликовано: Максим Алексеев
Зеленский назвал решение ЕС о потолке цен на российскую нефть в 60 долларов слишком комфортной для РФ
Блинкен: Вашингтон ищет новые способы давления на Россию
Песков заявил о готовности Путина к переговорам с США
В Великобритании завершился последний этап обучения бойцов ВСУ в 2022 году
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США