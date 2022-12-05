Вступает в силу эмбарго Евросоюза и «потолок цен» G7 на нефть из России

С понедельника 5 декабря вступают в силу эмбарго Евросоюза и «потолок цен» G7 на нефть из России.

С сегодняшнего дня страны Европейского союза перестают принимать российскую нефть, транспортируемую морским путем, а страны G7, ЕС и Австралия вводят "потолок цен" на ее морские транспортировки на уровне 60 долларов за баррель.

Российская Федерация выступала традиционным поставщиком углеводородов в Европу, закрывая 20% потребностей стран ЕС в сырье.

В ответ на начало проведения специальной военной операции в Украине страны Запада начали поэтапно применять в отношении России санкционные меры, в число которых вошла и попытка ограничить доходы Москвы от продажи нефти.