Психолог Верченова назвала причины агрессивного поведения Лепса на концерте в Питере и после него

Психолог Екатерина Верченова заявила, что агрессия певца Григория Лепса в Питере - ответ на стресс или зависимость от химических веществ.

Концерт Григория Лепса в Санкт-Петербурге 3 декабря наделал много шума. Разбитый микрофон, а после драга в баре - в чем причина агрессивного поведения артиста?

Психолог Екатерина Верченова точную причину поступков Лепса назвать не взялась.

Эксперт предположила, что агрессия может быть причиной стресса из-за переутомления на работе или же так проявляется "созависимость от химических веществ".