Психолог Верченова назвала причины агрессивного поведения Лепса на концерте в Питере и после него
2022-12-05 08:02
Психолог Екатерина Верченова заявила, что агрессия певца Григория Лепса в Питере - ответ на стресс или зависимость от химических веществ.
Концерт Григория Лепса в Санкт-Петербурге 3 декабря наделал много шума. Разбитый микрофон, а после драга в баре - в чем причина агрессивного поведения артиста?
Психолог Екатерина Верченова точную причину поступков Лепса назвать не взялась.
Эксперт предположила, что агрессия может быть причиной стресса из-за переутомления на работе или же так проявляется "созависимость от химических веществ".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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