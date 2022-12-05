Макрон заявил, что у Украины нет никаких шансов победить Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает прямой контакт в Владимиром Путиным и считает, что лучший способ восстановить отношения — это поддерживать прямой канал.

Французский лидер дал интервью американскому каналу CBS. Всего за несколько десятков часов до этого он вызвал огромные споры своими словами в интервью французскому телеканалу TF1, где заявил, что "Запад должен рассмотреть гарантии безопасности для России".

На этот раз Макрон не заглядывал так далеко в будущее, но подчеркнул, что, по его мнению, нет никаких шансов завершить конфликт победой украинцев в военном отношении.

По его мнению, важно донести сообщение о том, что решение принадлежит украинцам, но единственный способ найти решение из данной ситуации - это переговоры.

При этом он подчеркнул, что Европа и США должны продолжать поддерживать Украину, а также заявил, что являтся сторонником переговоров с главой Российской Федерации.

"Я всегда поддерживаю регулярные переговоры и прямой контакт с президентом Путиным, потому что считаю, что лучший способ восстановить отношения – это поддерживать этот прямой канал связи. Изоляция — это самое страшное, особенно для такого лидера", — сказал Макрон.