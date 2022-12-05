Представитель МИД РФ отреагировала на слова Вайкуле о содержании СССР
Мария Захарова прокомментировала слова латвийской певицы о содержании СССР.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о том, что она якобы содержала СССР.
"Оказывается, Лайма Вайкуле содержала Советский Союз, а Алла Пугачева - Россию! Остается только понять, кто содержал всех людей, который покупали пластинки, ходили на концерты, строили заводы и запускали человека в космос", - написала Захарова в Telegram.
4 декабря в эфире телеканал "Дождь" звезда советской эстрады заявила, что она "содержала филармонии, выпускала свои диски и содержала Советский Союз, а Алла Пугачев содержала всю Россию". Лайма Вайкуле посетовала, "как после всего этого Пугачевой можно что-то предъявлять.
Опубликовано: Максим Алексеев
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