Шольц: новая концепция нацбезопасности ФРГ будет создана с учётом угроз от России
2022-12-05 13:49
Олаф Шольц утверждает, что разрабатываемая концепция национальной безопасности Германии будет включать в себя ответы на потенциальную российскую угрозу.
Днём понедельника газета Foreign Affairs обнародовала новое интервью с канцлером Германии Олафом Шольцем, который сообщил, что новая концепция нацбезопасности немецкого государства будет существенно отличаться от её прежней версии, поскольку ранее она существовала в условиях Европы, находящейся в мирном состоянии.
По словам Шольца, российская спецоперация в Украине вынуждает Берлин разрабатывать концепцию безопасности своей страны с учётом возможных угроз, исходящих от России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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