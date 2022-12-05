Шольц: новая концепция нацбезопасности ФРГ будет создана с учётом угроз от России

Олаф Шольц утверждает, что разрабатываемая концепция национальной безопасности Германии будет включать в себя ответы на потенциальную российскую угрозу.

Днём понедельника газета Foreign Affairs обнародовала новое интервью с канцлером Германии Олафом Шольцем, который сообщил, что новая концепция нацбезопасности немецкого государства будет существенно отличаться от её прежней версии, поскольку ранее она существовала в условиях Европы, находящейся в мирном состоянии.

По словам Шольца, российская спецоперация в Украине вынуждает Берлин разрабатывать концепцию безопасности своей страны с учётом возможных угроз, исходящих от России.