Шольц: НАТО следует избегать прямой конфронтации с Россией

Как заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в статье, написанной для издания Foreign Affairs, Североатлантическому альянсу необходимо избегать военного столкновения с Российской Федерацией.

При этом, по словам Шольца, блоку НАТО должен обеспечить надежное сдерживание дальнейшей «российской агрессии». Как подчеркнул Шольц, с этой целью Германия существенно расширила свое присутствие на восточном фланге Североатлантического альянса, усилив смешанную оперативную группу НАТО под руководством Германии в Литве и развернув в этом регионе дополнительный батальон для защиты.

Как пояснил канцлер ФРГ, Германия также предоставляет войска для боевых подразделений Североатлантического альянса в Словакии, а немецкие военно-воздушные силы оказывают дополнительную помощь в контроле и охране воздушного пространства над Польшей и Эстонией. При этом военно-морские силы ФРГ принимают непосредственное участие в деятельности НАТО по сдерживанию и обороне в Балтийском море.

Также, по словам Шольца, Германия внесет свой вклад бронетанковой дивизией и значительными силами ВВС и ВМС в новую модель сил Североатлантического альянса, которая призвана повысить способность НАТО своевременно реагировать на все нештатные ситуации.