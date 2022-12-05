Песков: Путину доложили об атаке беспилотников ВСУ в Рязанской и Саратовской областях
2022-12-05 14:08
Дмитрий Песков утверждает, что инциденты с атакой БПЛА в Саратовской и Рязанской областях России не остались без внимания Владимира Путина.
В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков провёл встречу с представителями российских СМИ, где сообщил, что Владимиру Путину доложили об инциденте с атакой беспилотных летательных аппаратов на объекты инфраструктуры в Рязанской и Саратовской областях России. По словам Пескова, Путин хорошо осведомлён о любых подобных инцидентах, которые случаются с начала спецоперации в Украине.
Также Дмитрий Песков порекомендовал журналистам обратиться за подробностями о ЧП недалеко от Саратова и Рязани к представителям Министерства обороны РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей