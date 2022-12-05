Протестующие штурмуют здание правительства Монголии из-за расхищения госбюджета
5 декабря в Монголии стартовала масштабная акция протеста в связи с хищением угля на 12 миллиардов долларов.
В понедельник вечером на территории Монголии стартовала стихийная акция протеста, вызванная новостью о краже угля на 12 миллиардов долларов, который являлся частью государственного бюджета. Примечательно, что госбюджет монгольского государства эквивалентен 15-ти миллиардам долларов, что фактически означает пропажу большей его части.
По данным местных СМИ, к этому часу монгольские протестующие уже штурмуют здание правительства страны и не намерены завершать силовую акцию вопреки столкновениям с полицией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
17-летняя сербская партизанка Лепа Светозара Радич напугала фашистов своим бесстрашием и готовностью умереть за свою страну и родных
17-летняя Лепа Светозара Радич стала одной из героинь Второй Мировой войны: она устроила стрельбу по вражеским войскам после того, как фашисты погубили ее семью.Подробнее...
-
Путин посетил отремонтированный Крымский мост, проехавшись по нему на автомобиле
Дипмиссии Украины в Европе получили очередные посылки с угрозами
Песков заявил, что Кремль не планирует вводить ограничения для россиян, покинувших страну из-за мобилизации
17-летняя сербская партизанка Лепа Светозара Радич напугала фашистов своим бесстрашием и готовностью умереть за свою страну и родных
Песков заявил, что Россия готовит ответ на введение потолка цен на нефть