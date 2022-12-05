Протестующие штурмуют здание правительства Монголии из-за расхищения госбюджета

5 декабря в Монголии стартовала масштабная акция протеста в связи с хищением угля на 12 миллиардов долларов.

В понедельник вечером на территории Монголии стартовала стихийная акция протеста, вызванная новостью о краже угля на 12 миллиардов долларов, который являлся частью государственного бюджета. Примечательно, что госбюджет монгольского государства эквивалентен 15-ти миллиардам долларов, что фактически означает пропажу большей его части.

По данным местных СМИ, к этому часу монгольские протестующие уже штурмуют здание правительства страны и не намерены завершать силовую акцию вопреки столкновениям с полицией.