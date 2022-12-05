МВД Молдавии: неразорвавшаяся ракета найдена недалеко от границы с Украиной
В молдавском МВД сообщили об обнаружении ракеты, упавшей в стране недалеко от украинской границы.
Вечером 5 декабря Министерство внутренних дел Молдавии опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что сотрудники молдавской патрульной службы обнаружили неразорвавшуюся ракету недалеко от местного города Бричень, который располагается вблизи границы Украины.
Примечательно, что именно сегодня армия России нанесла новый массированный ракетный удар по украинским объектам энергетической инфраструктуры. Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по территории Польши, пытаясь сбить российскую ракету.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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