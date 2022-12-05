Ночная прогулка по кладбищу закончилась смертью одного из ее участников

Алексей поспорил с Иваном из его компании молодых людей, что он пойдет на кладбище ночью и будет играть на гармони, но шуточный спор закончился настоящей смертью.

В подвыпившей компании друзей Алексей поспорил с Иваном, что пойдет ночью на кладбище и будет там играть на гармошке: дескать, он не боится. Напрасно девушки Алина и Даша его отговаривали. Алексей решил доказать всем свою смелость.

Некоторое время ребята слышали звуки гармони, а потом раздался Лешин крик, и все затихло. Бежать за ним друзья не решились, а побежали к смотрителю кладбища Степанычу.

Когда посмотрели видео с камер видеонаблюдения стало ясно, что Алексей шел мимо могил с гармошкой, часто озираясь, а потом вдруг остановился, словно испугавшись чего-то, попытался бежать, но зацепился курткой за пику одной из оград и упал замертво. Вскрытие показало, что произошла остановка сердца, скорее всего от сильного испуга.