ВСУ выпустили 21 снаряд по приграничному посёлку Тёткино в Курской области
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что украинские бойцы выпустили 21 снаряд по приграничному российскому посёлку Тёткино.
В понедельник вечером, 5 декабря 2022 года, губернатор Курской области России Роман Старовойт в официальном Telegram-канале сообщил об очередном обстреле служащими Вооружённых сил Украины приграничного посёлка Тёткино.
Старвойт уточнил, что украинские военные выпустили 21 снаряд по территории Тёткино, повредив около 20 частных домовладений и газовую линию, а также нарушив электроснабжение российского населённого пункта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
17-летняя сербская партизанка Лепа Светозара Радич напугала фашистов своим бесстрашием и готовностью умереть за свою страну и родных
17-летняя Лепа Светозара Радич стала одной из героинь Второй Мировой войны: она устроила стрельбу по вражеским войскам после того, как фашисты погубили ее семью.Подробнее...
-
Путин посетил отремонтированный Крымский мост, проехавшись по нему на автомобиле
Дипмиссии Украины в Европе получили очередные посылки с угрозами
Песков заявил, что Кремль не планирует вводить ограничения для россиян, покинувших страну из-за мобилизации
17-летняя сербская партизанка Лепа Светозара Радич напугала фашистов своим бесстрашием и готовностью умереть за свою страну и родных
Песков заявил, что Россия готовит ответ на введение потолка цен на нефть