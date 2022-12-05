ВСУ выпустили 21 снаряд по приграничному посёлку Тёткино в Курской области

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что украинские бойцы выпустили 21 снаряд по приграничному российскому посёлку Тёткино.

В понедельник вечером, 5 декабря 2022 года, губернатор Курской области России Роман Старовойт в официальном Telegram-канале сообщил об очередном обстреле служащими Вооружённых сил Украины приграничного посёлка Тёткино.

Старвойт уточнил, что украинские военные выпустили 21 снаряд по территории Тёткино, повредив около 20 частных домовладений и газовую линию, а также нарушив электроснабжение российского населённого пункта.