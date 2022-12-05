17-летняя сербская партизанка Лепа Светозара Радич напугала фашистов своим бесстрашием и готовностью умереть за свою страну и родных

17-летняя Лепа Светозара Радич стала одной из героинь Второй Мировой войны: она устроила стрельбу по вражеским войскам после того, как фашисты погубили ее семью.

После гибели семьи Лепа Светозара Радич стала сотрудничать с партизанами, но ее группа попалась на глаза к врагу, и ее товарищи были убиты. 17-летняя девушка не стала сдаваться без боя, за что была приговорена фашистами к смерти в 1943 году.

Перед казнью ей предлагали помилование взамен на информацию о ее командирах из партизанского движения, на что Радич ответила, что те сами раскроют свои имена и лица, когда придут отомстить за нее.

Когда же перед повешением исполнители казни ждали команды выбить подставку из-под ног девушки, она успела выкрикнуть собравшимся посмотреть на ее казнь людям, чтобы те не сдавались на милость врагу и боролись за свободу, несмотря ни на что.