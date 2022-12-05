Экс-муж Анастасии Макеевой Глеб Матвейчук расстался с матерью своих двоих детей

Елена Глазкова родила ему сына и дочку. Артистка отметила, что «это случилось не вчера. И это не спонтанное решение».

Глеб Матвейчук ушел от актрисы Елены Глазковой после пяти лет отношений. По словам Елены, они уже давно не вместе, сообщает КП.

«Мы больше не живем вместе, не являемся парой. Однако мы остаемся родителями наших деток и будем вместе их воспитывать и дальше», — поделилась Елена Глазкова.

Артистка отметила, что «это случилось не вчера. И это не спонтанное решение». «Никто ни к кому не уходил. Мы расстались, но всегда будем близкими друг другу людьми», - добавила звезда сериала «Карпов».

В сентябре 2018-го года Елена подарила любимому дочь Алису, а в августе 2020-го родила сына Александра. «Он был и будет прекрасным отцом. Наше расставание это сознательный выбор близких людей, желающих друг другу лучшей жизни», — подчеркнула артистка..

42-летний Глеб Матвейчук разрыв с женщиной пока не комментирует. Они не были расписаны.

Единственной официальной женой актера была Анастасия Макеева. Они были в браке около 6 лет, но в 2016-м развелись.