Генерал ВСУ Сырский: Мобилизованные российские солдаты очень хорошо подготовлены

Проведенная в России усилила угрозу для Украины. Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что российские солдаты, которые сейчас прибывают на фронт, лучше подготовлены, чем те, кто был отправлен ранее.

"Такое количество мобилизованных солдат увеличивает угрозу для нас, и это не просто слова — это новые бригады, новые батальоны, прошедшие обучение, это то пополнение, которого так ждала их армия", - оценил Сырский. на украинском телевидении.

Говоря о российских военных, он подчеркнул, что "те, кто прибывает, лучше подготовлены, чем те, кто ранее был отправлен на фронт".

При этом он отметил, что россияне сейчас используют много старой техники, потому что у них нет другого способа пополнить свои запасы.

"Ситуация на Восточном фронте очень напряженная, противник каждый день атакует наши части", — также сообщил Сырский.

Он признал, что российские силы добились "небольшого прогресса" в боях под Бахмутом в Донецкой области. В украинской армии ранее сообщали, что самые тяжелые и кровопролитные бои сейчас идут как раз в районе Бахмута.

21 сентября президент России Владимир Путин издал указ о частичной мобилизации, согласно которому должно было быть призвано около 300 тысяч человек. В настоящее время российские власти утверждают, что мобилизация уже закончилась.