Целитель и пустынник: за что православная церковь с почтением относится к преподобному Патапию
Преподобному Патапию были дарованы способности целителя, и он перестал быть отшельником, и стал помогать людям.
Преподобный Патапий был родом из Фив. Он воспитывался в христианской вере, и духовный путь так захватил его, что он, едва став совершеннолетним, принял решение отправиться в пустыню Египетскую. В те времена пустынничество было весьма распространено, как способ достижения христианских добродетелей.
Много лет провел преподобный Патапий в посте и молитвах, но люди узнали о подвигах святого человека, и стали искать встречи с ним. Это вынудило преподобного уйти из пустыни. Столь желанное уединение он на время нашел в Константинополе близ Влахернской церкви, где часть городской стены послужила ему кельей.
Но скоро молва привела нуждающихся верующих и сюда. Тогда Патапий решил, что такова воля Господа, который даровал ему за добродетельную жизнь способность к целительству, и стал оказывать помощь тем, кто в ней более всего нуждался.
Опубликовано: Эльза Ли
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