Дейл Карнеги, написавший много книг о счастье и успехе в итоге покончил жизнь самоубийством

Дейлу Карнеги удалось научить американцев и весь мир правильно общаться, заводить друзей, быть успешными и счастливыми, но самому достичь гармонии не получилось: он погиб, сведя счеты с жизнью.

Дейл Карнеги происходил из бедной фермерской семьи. С детства он был аутсайдером, а когда вырос стал работать торговым агентом, что не давало ему ни заработка, ни удовольствия. Первая написанная им книга тоже не пользовалась популярностью.

Внутреннее одиночество сопровождало этого человека всегда. Первый его брак оказался неудачным, поскольку жена никак не поддерживала его писательские устремления, и они расстались. Во втором у супругов было деловое взаимопонимание, но не было чувств.

В 1936-м году книга Дейла Карнеги Как завоевывать друзей, и оказывать влияние на людей произвела фурор, и к нему пришел долгожданный успех. А в пятидесятые у него обнаружили злокачественную лимфому, болезнь Ходжкина. Дейл пытался лечиться, пока врачи не сказали ему, что заболевание считается неизлечимым. Он стал винить докторов, что они рассказали ему эту правду, и 1 ноября 1955 года застрелился.