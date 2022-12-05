Кирилл Челмогорский почитается христианами как строитель храма

Кирилл Челмогорский всю жизнь шел сквозь лишения и трудности к Господу: он прошел путь от отшельника до строителя храма.

Челмогорским преподобного Кирилла стали именовать, поскольку основным местом своего подвижничества он избрал гору под названием Челма.

Из биографии святого человека известно, что родился он в Белоозере и первые шаги послушничества проходил в обители Антония Римлянина.

Впоследствии он много странствовал, долго жил в безлюдной Каргопольской стороне, но большую часть своей жизни, пятьдесят два года пробыл на Челме в молитвах. А ближе к окончанию земного пути Кирилл Челмогорский построил храм Богоявления Господня.