Минобороны РФ: ВСУ атаковали беспилотниками военные аэродромы «Дягилево» и «Энгельс»

В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ атаковали беспилотниками советского производства военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области.

Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о том, что сегодня утром, 5 декабря 2022 года, Вооружённые силы Украины предприняли попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области.

В оборонном ведомстве уточнили, что авиация российских воздушно-космических сил перехватила летевшие на малой высоте украинские дроны, в результате взрыва обломков которых была повреждена обшивка двух самолётов Дальней авиации.

Трое находящихся на аэродроме российских военнослужащих скончались от полученных ранений, ещё четверо находятся в учреждениях здравоохранения, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.