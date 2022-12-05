3 российских военных погибли при атаке ВСУ на аэродромы «Дягилево» и «Энгельс»

В Минобороны России сообщили, что трое российских военных погибли при атаке беспилотников ВСУ на аэродромы «Дягилево» и «Энгельс».

В понедельник, 5 декабря 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил о том, что в результате атаки Вооружённых сил Украины реактивными дронами советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области от полученных травм скончались трое российских солдат технического состава.

Конашенков добавил, что в настоящее время ещё четверо пострадавших при падении и взрывах на российских аэродромах обломков беспилотников ВСУ служащих ВС РФ находятся в учреждениях здравоохранения, где медики оказывают им всю необходимую помощь.