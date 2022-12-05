ВС РФ нарушили переброску иностранного оружия и резервов ВСУ в зону СВО

Массированный удар ВС РФ по территории Украины нарушил переброску иностранного оружия и резервов ВСУ в зону проведения спецоперации.

В понедельник, 5 декабря 2022 года, заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации МО РФ Игорь Конашенков сообщил, что в результате нанесённого массированного удара российской армии из воздушного и морского базирования нарушена железнодорожная логистика ВСУ.

Конашенков уточнил, что российские военные дезорганизовали переброску железнодорожным транспортом иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов, а также резервов ВСУ в районы проведения специальной военной операции России на Украине.