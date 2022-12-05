Элис Эшби едва не похоронили заживо, но ее спасли подаренные часы с хитрым механизмом, который нельзя было остановить

В 1901 году девушку Элис Эшби едва не похоронили заживо, и только настойчивость ее сестры и часы усовершенствованной конструкции спасли ее от гибели.

Эта история случилась в 1901 году в Чикаго. Рассказала ее владелица меблированных комнат миссис Кларк. Одно время у нее было три постояльца: торговец редкостями мистер Дуби и сестры: молодая вдова миссис Додсон и ее сестра мисс Элис Эшби.

Дуби подарил Элис двухфутовые красивые часы, и на время уехал в Мексику по своим делам. Потом к миссис Кларк зашла миссис Додсон и попросила помощи, поскольку Элис стало очень плохо. Прибывший врач констатировал, что девушка умерла. Сестра по традиции того времени решила остановить часы в момент смерти, но не смогла этого сделать, как и никто другой, кто пытался.

Это привело женщину в суеверный страх, и она поклялась не хоронить сестру, пока часы не остановятся. Так прошло четыре дня, а на пятый миссис Додсон обнаружила, что Элис пришла в себя и вскоре стала поправляться. Но причина оказалась вовсе не в мистике. Вернувшийся мистер Дуби объяснил, что усовершенствовал часовой механизм: его часы могли обходиться без завода восемь дней. Вот так хитрый механизм спас жизнь 18-летней девушке.