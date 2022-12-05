Оксану Алексееву жестоко зарезал муж на глазах у их двоих детей во время семейной поездки

Оксана Алексеева только одна из многочисленных жертв домашнего насилия, но ее гибель от рук рассвирепевшего мужа случай не только страшный, но и показательный.

Со своим мужем Александром Оксана познакомилась в кафе. Тот работал таксистом, и частенько подбрасывал девушку, возвращавшуюся с выступлений. У нее был небольшой бизнес: она делала театрализованные шоу и шила кукол для детских постановок. Они поженились, у них родилось двое дочерей.

Александр ревновал, контролировал и даже бил жену, но та хотела сохранить семью. И вот однажды во время семейной поездки он разозлился, остановил машину, достал нож, Оксана выбежала наружу, но убежать не успела: супруг ее убил на глазах маленьких детей.

На суде выяснилось, что он покушался и на свою первую жену, но той удалось от него сбежать. Сам же Александр сказал, что узнал об измене Оксаны, и не смог себя контролировать. В итоге психиатрическая экспертиза дала заключение, что он страдает шизофренией, от которой уже ранее лечился. Вместо пожизненного срока, который ему грозил за убийство, мужчину отправили на принудительное лечение.