Захарова заявила, что о передаче Запорожской АЭС третьей стороне не может быть и речи
2022-12-05 22:08
Российский дипломат Мария Захарова заявила, что о передаче контролируемой Россией ЗАЭС в Энергодаре третьей стороне не может быть и речи.
5 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала информационному агентству «РИА Новости», что Запорожская АЭС находится на российской территории и полностью управляется Россией.
Захарова подчеркнула, что ни о каком выводе ЗАЭС в Энергодаре из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи, так как только Россия может обеспечить безопасность данного ядерного объекта и не допустить радиационную катастрофу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Newsweek: большая часть мира встала на сторону Путина в конфликте на Украине
Times: в Великобритании почти на 30% выросло число бездомных беженцев из Украины
Шольц: НАТО следует избегать прямой конфронтации с Россией
Пить чай или кофе во время полета в самолете небезопасно
Песков заявил, что Кремль не планирует вводить ограничения для россиян, покинувших страну из-за мобилизации