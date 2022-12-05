Захарова заявила, что о передаче Запорожской АЭС третьей стороне не может быть и речи

Российский дипломат Мария Захарова заявила, что о передаче контролируемой Россией ЗАЭС в Энергодаре третьей стороне не может быть и речи.

5 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала информационному агентству «РИА Новости», что Запорожская АЭС находится на российской территории и полностью управляется Россией.

Захарова подчеркнула, что ни о каком выводе ЗАЭС в Энергодаре из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи, так как только Россия может обеспечить безопасность данного ядерного объекта и не допустить радиационную катастрофу.