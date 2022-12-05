Захарова: Россия и Украина не ведут прямые переговоры по безопасности на ЗАЭС

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва и Киев не ведут прямые переговоры по зоне безопасности вокруг ЗАЭС в Энергодаре.

В понедельник, 5 декабря 2022 года, информационное агентство РИА, со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову, сообщило о том, что Москва и Киев не ведут прямые переговоры по вопросу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Захарова уточнила, что возможные параметры декларации о создании зоны защиты ядерной и физической, ядерной безопасности ЗАЭС в Энергодаре российская сторона обсуждает с Секретариатом МАГАТЭ, который в свою очередь пытается договориться с киевским режимом.