Захарова: Россия и Украина не ведут прямые переговоры по безопасности на ЗАЭС
2022-12-05 22:17
Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва и Киев не ведут прямые переговоры по зоне безопасности вокруг ЗАЭС в Энергодаре.
В понедельник, 5 декабря 2022 года, информационное агентство РИА, со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову, сообщило о том, что Москва и Киев не ведут прямые переговоры по вопросу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Захарова уточнила, что возможные параметры декларации о создании зоны защиты ядерной и физической, ядерной безопасности ЗАЭС в Энергодаре российская сторона обсуждает с Секретариатом МАГАТЭ, который в свою очередь пытается договориться с киевским режимом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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