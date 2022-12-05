Микеланджело завещал похоронить себя во Флоренции, но, чтобы исполнить его последнюю волю, родным пришлось схитрить

Художник и скульптор Микеланджело, гений эпохи Возрождения, завещал похоронить его в его родной Флоренции, но Папа Римский был против.

Микланджело получил признание своего таланта еще при жизни. Он прожил насыщенную и длинную творческую и человеческую жизнь, дожив до 89 лет, что и сегодня считается немалым веком, не говоря уже о периоде Ренессанса, когда люди жили хорошо если по сорок-пятьдесят лет в среднем.

Незадолго до смерти он изъявил желание, и прописал его в своем завещании, быть похороненным в его родной Флоренции. А последние годы жизни Микеланджело проводил в Риме. На его веку сменилось тринадцать понтификов, и девять из них давали ему заказы.

Но тогдашний Папа Римский пожелал, чтобы Микеланджело похоронили в соборе Святого Петра. Чтобы исполнить волю своего дяди, его племянник схитрил. Он тайком забрал тело, и под видом тюка с товаром перевез во Флоренцию. Там великого мастера похоронили в церкви Санта Кроче 14 июля 1564 года в усыпальнице флорентийских князей.