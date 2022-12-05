Черногорский премьер-министр Дритан Абазович и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали договор о членстве Украины в НАТО.

5 ноября пресс-служба черногорского правительства сообщила о том, что премьер-министр Черногории Дритан Абазович и президент Украины Владимир Зеленский подписали по видеосвязи договор о вступлении Киева в Североатлантический альянс.

Абазович утверждает, что «Черногория недвусмысленно поддерживает Украину в защите территориальной целостности и её права выбирать, как хочет жить и в какие организации вступать», ввиду чего Подгорица и Киев подписали декларацию о евроатлантической перспективе киевского режима.