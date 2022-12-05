Ученые из Германии назвали шесть главных причин утренней головной боли

Самое частое недомогание, на которое жалуются люди, - это головная боль. Немецкие специалисты выделили основные факторы, влияющие на появление болевого синдрома.

Недосып

Короткий отдых ночью ведет к выбросу стрессовых гормонов. Сердце бьется чаще, давление становится выше. При сне продолжительностью в 5-6 часов головная боль по утрам - обычное дело.

Затяжной сон

Долго спать вредно. В мозгу накапливается серотонин, уменьшается приток крови. Как следствие - нехватка кислорода. Отсюда и головная боль.

Спиртное

После вечернего приема алкоголя организм обезвожен. Кровь густая и течет медленнее. Мозг испытывает нехватку полезных элементов и кислорода. Исход один - головная боль с утра.

Депрессивный настрой

Люди, подверженные депрессиям, часто страдают с утра от головной боли. Причины: бессонница или чрезмерная сонливость как реакции на постоянный стресс.

Перебор с кофеином

Много выпитого кофе за день или крепкого чая не позволяют вовремя уснуть. На появление трудностей со сном влияет также избыток шоколада, энергетиков - все это источники кофеина.

После недосыпа, конечно, будет утром болеть голова.

Гормональная причина

В ответ на стресс или болевой синдром в организме выбрасывается очень много эндорфина (гормона счастья). Такая реакция приводит к выработке еще одного стрессового гормона - кортизола.

Он приносит с собой недосып, скачок давления и, следовательно, головную боль.