Ученые из Германии назвали шесть главных причин утренней головной боли
Самое частое недомогание, на которое жалуются люди, - это головная боль. Немецкие специалисты выделили основные факторы, влияющие на появление болевого синдрома.
Недосып
Короткий отдых ночью ведет к выбросу стрессовых гормонов. Сердце бьется чаще, давление становится выше. При сне продолжительностью в 5-6 часов головная боль по утрам - обычное дело.
Затяжной сон
Долго спать вредно. В мозгу накапливается серотонин, уменьшается приток крови. Как следствие - нехватка кислорода. Отсюда и головная боль.
Спиртное
После вечернего приема алкоголя организм обезвожен. Кровь густая и течет медленнее. Мозг испытывает нехватку полезных элементов и кислорода. Исход один - головная боль с утра.
Депрессивный настрой
Люди, подверженные депрессиям, часто страдают с утра от головной боли. Причины: бессонница или чрезмерная сонливость как реакции на постоянный стресс.
Перебор с кофеином
Много выпитого кофе за день или крепкого чая не позволяют вовремя уснуть. На появление трудностей со сном влияет также избыток шоколада, энергетиков - все это источники кофеина.
После недосыпа, конечно, будет утром болеть голова.
Гормональная причина
В ответ на стресс или болевой синдром в организме выбрасывается очень много эндорфина (гормона счастья). Такая реакция приводит к выработке еще одного стрессового гормона - кортизола.
Он приносит с собой недосып, скачок давления и, следовательно, головную боль.
Опубликовано: Храмова Оксана