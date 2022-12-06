Белорусам и россиянам придётся проходить опросник для получения визы в Литву

Департамент миграции при МВД Литвы подготовил специальный опросник для белорусов и россиян, желающих получить литовскую визу или ВНЖ.

5 декабря пресс-служба Департамента миграции при Министерстве внутренних дел Литвы на официальном веб-сайте ведомства сообщила о том, что гражданам России и Беларуси старше 18 лет, желающим получить литовскую визу или вид на жительство, необходимо будет пройти специальный опросник.

Отмечается, что опросник будет содержать вопросы по событиям на Украине, ответы на которые будут иметь решающее значение при принятии решений о пребывании на территории Литвы подавших заявление на визу или ВНЖ лиц.