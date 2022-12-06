Рогов сообщил о нанесении ударов по позициям ВСУ в Запорожье

APS
2022-12-06 06:32

Владимир Рогов сообщил об ударах по позициям украинской армии на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области.

Российская армия атаковала склады и позиции украинской армии в пригороде Запорожья, заявил член главного военного совета Запорожской области Виктор Рогов.

"По предварительной информации, целями нашей армии были склады и позиции боевиков в ближайшем пригороде Запорожья", - написал он в Telegram.

Вооруженные силы России начала наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины после того, как на Крымском мосту был совершен теракт, за которым стояли украинские спецслужбы.

Опубликовано: Максим Алексеев