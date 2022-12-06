Актер Денис Матросов переживает скандал из-за развода с женой

В считавшейся идеальной семье звезды появились проблемы и разногласия. Супруги не сумели преодолеть кризис семейных отношений.

Актер не сумел сохранить свой брак со своей молодой женой Ольгой, которая сначала была его поклонницей. Пара сейчас решает в суде вопросы по воспитанию общего ребенка, сообщает СтарХит.

9 декабря в Гагаринском районном суде сосмтоится заседание о расторжении брака Дениса и Ольги. Они прожили вместе семь лет, а в 2016-м родился их сын Федор.

Ранее СтарХит писал, что в семье звезды, считавшейся идеальной, появились проблемы и разногласия. Супруги не сумели преодолеть кризис семейных отношений, и Ольга Матросова подала на развод. Женщина потребовала определения место жительства их общего сына, а также размера алиментов.

«Беседа представителей сторон состоялась 14 ноября, адвокат ответчика, Дениса Владимировича, на ней выдвинул встречные исковые требования, которые также касаются общения с ребенком», — прокомментировали издания в пресс-службе.

Со второй супругой Ольгой актер познакомился в театре. После спектакля девушка удивила кумира подарком — вязаными варежками. Они разговорилась и продолжили общение. А вскоре стали жить вместе. Ольга стала помощницей Матросова во всех его делах и даже уговорила мужа открыть свой собственный театр.